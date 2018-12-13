وقال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـ"في الجول" "أرسلنا خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل طلب تنظيم كأس الأمم الأفريقية، 2019".

وأضاف "هذا لا يعني فوزنا بتنظيم البطولة، بشكل رسمي، لكننا سننتظر الإعلان الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم". يتبع…

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .