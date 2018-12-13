العاهل السعودي ورئيس الحكومة التونسية يشهدان التوقيع على اتفاقيات ثنائية

© REUTERS / HANDOUT وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقع من الجانب السعودي، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أحمد الخطيب، ومن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية). كما وقع الصندوق السعودي والجمهورية التونسية، اتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت. وتم توقيع مذكرة تفاهم، عبارة عن منحة السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبد العزيز في تونس العاصمة. وكان العاهل السعودي قد استقبل في وقت سابق، رئيس الحكومة التونسية والوفد الرسمي المرافق له.

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