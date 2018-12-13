منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" تدعوان المواطنين الفلسطينيين إلى التصعيد ضد إسرائيل

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واستنكرت اللجنة مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت في هذا الصدد إلى استمرار الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة هذه الحملة المسعورة.
وطالبت اللجنة الفلسطينية، الدول العربية، بوقف سياسة التطبيع المجاني الذي يأتي على حساب محاولة تكريس الاحتلال، واستمرار جرائمه، داعية الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهة، يوم غد الجمعة، في الضفة بكاملها، وفاء لمن قتلوا واستمرارا من أجل تحقيق الأهداف.
وحذرت حركة فتح في بيان، الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه من استمرارهم في مسلسل القتل، والاعتداءات التي لن تزيد الشعب الفلسطينية إلا إصرارا وثباتا واستمرارا في المواجهة.
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