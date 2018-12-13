ميشال عون: لبنان ينتظر تقارير قوات الطوارئ الدولية حول الأنفاق

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وأبلغ رئيس الجمهورية كارديل أن لبنان ينتظر التقارير الميدانية التي تعدها قيادة القوات الدولية في الجنوب، حول الأنفاق قبالة الحدود الجنوبية، للتأكد ما إذا كانت تجاوزت الخط الأزرق.
MUHAMMAD HAMED
وأشار إلى أن لبنان يتابع هذه المسألة بعناية لئلا تستغلها إسرائيل لتضرب الاستقرار الذي يعيشه الجنوب.
وأكد الرئيس عون على التزام لبنان احترام القرار 1701 بحرفيته، في وقت تواصل إسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا بمعدل 150 خرقا كل شهر.
وشدد الرئيس عون على أن لبنان سوف يعمل ما في وسعه للتعاون مع المجتمع الدولي في النقاط التي أثارها مجلس الأمن خلال اجتماعه الأخير الذي تطرق فيه إلى الوضع في لبنان.
بدورها أكدت منسقة الأمم المتحدة كارديل على استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان في المجالات كافة.
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