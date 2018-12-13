المبعوث الأممي لليمن: سنبرم اتفاقا بشأن مطار صنعاء خلال أسبوع أو أقل

وأوضح غريفث أن اتفاق الانسحاب سيكون من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، حسبما ذكرت رويترز.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.

وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.