بابا الفاتيكان يقيم أول قداس من نوعه في شبه الجزيرة العربية... ويزور أكبر مسجد في الإمارات

ووفقا لما جاء في برنامج الزيارة، سيقيم البابا القداس المذكور داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية، في اليوم الأخير من رحلته.

ويعد البابا فرانسيس، أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، التي ستشهد أيضا إقامة قداس للمرة الأولى في مكان مفتوح داخل الإمارات، التي يقيم فيها نحو مليون مسيحي كاثوليكي جميعهم مغتربون.

ومن المقرر أن يزور البابا فرانسيس، مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والذي يعد أكبر مسجد في دولة الإمارات، على أن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

ولا تعد هذه الزيارة الأولى من البابا لبلد إسلامي، حيث سبق له زيارة تركيا والأردن ومصر وبنغلادش وأذربيجان وفلسطين.

ويحرص البابا فرانسيس خلال جولاته الخارجية، على الدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف ونشر السلام.