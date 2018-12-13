ووفقا لما جاء في برنامج الزيارة، سيقيم البابا القداس المذكور داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية، في اليوم الأخير من رحلته.
ويعد البابا فرانسيس، أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، التي ستشهد أيضا إقامة قداس للمرة الأولى في مكان مفتوح داخل الإمارات، التي يقيم فيها نحو مليون مسيحي كاثوليكي جميعهم مغتربون.
ومن المقرر أن يزور البابا فرانسيس، مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والذي يعد أكبر مسجد في دولة الإمارات، على أن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.
ولا تعد هذه الزيارة الأولى من البابا لبلد إسلامي، حيث سبق له زيارة تركيا والأردن ومصر وبنغلادش وأذربيجان وفلسطين.
ويحرص البابا فرانسيس خلال جولاته الخارجية، على الدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف ونشر السلام.
شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يقيم أول قداس من نوعه في شبه الجزيرة العربية... ويزور أكبر مسجد في الإمارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .