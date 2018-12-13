الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين قرب رام الله

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، عصر الخميس، رسميا، مصرع جنديين وإصابة جندي ثالث، وهو بحالة حرجة، ومستوطنة بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفتهم، صباح اليوم، قرب مستوطنة "أساف"، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش، مقتل إسرائيليين دون ذكر أنهما جنديان، وعن إصابة شخصين آخرين بجروح، في الهجوم الذي نفذه شخص نزل من مركبة قرب موقف للحافلات، وأطلق النار على الجنود والمستوطنين.
وفرض الجيش الإسرائيلي، في أعقاب العملية، حصارا على مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت قواته المدينة، وتدور مواجهات فيها.
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