"العشائر العربية والتركمانية" يرحب بإعلان أردوغان عن عملية شرق الفرات

شانلي أورفة/مسلم أتغو/الخليج 365

رحب "تحالف العشائر العربية والتركمانية في سوريا" بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس عن قرب إنطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شرق نهر الفرات، مطالبا الجيش التركي بالتدخل السريع لطرد الإرهابيين من الأراضي المغتصبة.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف الخميس، حصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان: "نحن أبناء العشائر والقبائل العربية والتركمانية والكردية السورية المتواجدين بتركيا والمهجرين من قبل عصابات التنظيم الإرهابي نرجو من أردوغان وحكومته والجيش التركي التدخل السريع في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور لطرد الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فسادا".

واعتبر العملية العسكرية المحتملة بمثابة "أمل" للعودة إلى منازلهم التي اضطروا لتركها.

وتابع: "الإرهابيون هجروا مئات الآلاف من بيوتهم، ودمروا قرى عربية وتركمانية بأكملها، وجندوا الأطفال قسرا وفرضوا عليهم القتال معهم، وزرعوا أرضنا بالحشيش وتاجروا بكل أنواع المخدرات. وهناك الكثير من الانتهاكات يعجز الوصف عن ذكرها".

واختتم بالقول: "لذلك نطالب الحكومة والجيش التركيين بالتدخل السريع شرق الفرات، ودعم ومساندة المجلس العسكري لمحافظة الرقة والجيش الحر لمحافظتي دير الزور والحسكة، لانقاذ ما تبقى من الشعب، وطرد مرتزقة أوجلان (زعيم بي كا كا) منها، لكي نعود إلى ديارنا المغتصبة".

واجتمعت مجموعة من العشائر العربية والتركمانية بمحافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بمدينة شانلي أورفة التركية في 7 ديسمبر/كانون الأول 2015، وأعلنت في بيان لها، تشكيل "تحالف القبائل والعشائر العربية التركمانية" بهدف محاربة قوات النظام وحلفائه وتنظيمي "ب ي د" و "داعش" الإرهابيين.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

