تونس.. تأجيل إضراب الخميس والجمعة لـ فنيي الطيران المدني

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365



أعلنت وزارة النقل التونسية، الخميس، تأجيل إضراب كان مقررا، لـ "فنيي" الطيران المدني، بعد مفاوضات مع نقابتهم.



وأورد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية، أن حركة النقل الجوي بمطار تونس قرطاج الدولي تسير بشكل طبيعي، عقب تأجيل إضراب فنيي الملاحة التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات، الذي كان من المزمع تنفيذه الخميس، والجمعة.



كان الاتحاد الجهوي للشغل بالعاصمة تونس (نقابة العمال) أعلن، الأربعاء، إضرابا الخميس والجمعة، للمطالبة بزيادات في الأجور.



وذكر البيان، أن قرار تأجيل الإضراب، جاء "إثر جلسة تفاوضية بإشراف وزير النقل هشام بن أحمد، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، والطرف النقابي الذي يرأسه فاروق العياري، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل".

ولم يشر البيان إلى أية معلومات بشأن توافق بين أطراف الحوار. أو تحديد موعد آخر للإضراب.

والأربعاء، نفذ آلاف من أستاذة التعليم الثانوي والإعدادي، يوم غضب، تمثل في مسيرات شهدتها العاصمة ومختلف المحافظات التونسية.

