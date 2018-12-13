عون: لبنان ينتظر تقارير اليونيفيل حول الانفاق

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن بلاده تنتظر التقارير الميدانية التي تعدها قيادة القوات الدولية في الجنوب (يونيفيل) حول الأنفاق قبالة الحدود الجنوبية.

وأبلغ عون منسقة الأمم المتحدة في لبنان برنيل دالير كارديل، خلال لقائه بها اليوم، في بيروت، أن لبنان ينتظر التقارير الميدانية حول الأنفاق، للتأكد ما إذا كانت تجاوزت "الخط الأزرق" (الحدود بين لبنان وإسرائيل).

وشدد عون، وفق بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، على أن لبنان يتابع الأمر بعناية "لئلا تستغله إسرائيل لضرب الاستقرار في الجنوب".

وجدد التأكيد على التزام بلاده باحترام القرار 1701 بحرفيته، في وقت تواصل إسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا بمعدل 150 خرقًا شهريًا.

وأوقفت إسرائيل وحزب الله الحرب التي اندلعت بينهما 2006 بموجب القرار الدولي 1707.

من جانبه، أكدت كارديل استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان في المجالات كافة، وفق البيان نفسه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، انطلاق عملية "درع الشمال" للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن حزب الله اللبناني حفرها أسفل الحدود بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف 3 أنفاق قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الثلاثاء الماضي، أنها تحققت من وجود نفق ثانٍ، على الحدود بين الجانبين.

وكلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها "حملة تشنها إسرائيل ضد البلاد".