يلدريم يستقبل رئيس مجلس الدولة الليبي

اللقاء الثنائي بين يلدريم والمشري جرى في مبنى البرلمان التركي
الصفحة الرئيسية > تركيا, الدول العربية, عناوين اليوم 13.12.2018 TBMM
خاص
الأرشيف
أنقرة / سنان أوصلو / الخليج 365
استقبل رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري في العاصمة التركية أنقرة التي يجري إليها زيارة رسمية.
وأفاد مراسل الخليج 365، الخميس، أن اللقاء الثنائي بين يلدريم والمشري جرى في مبنى البرلمان التركي، ومن ثم ترأسا اجتماعا على مستوى الوفود.
وأضاف المراسل أن اللقاء جرى بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام ، وحضره المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا النائب عن حزب العدالة والتنمية أمرلله إيشلر.
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