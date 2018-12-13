اليماني: اتفاق الحديدة يشمل انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قال رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، خالد اليماني، الخميس، إن الاتفاق حول ملف الحديدة، يشمل انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في ختام المشاورات اليمنية.

ووصف اليماني، اتفاق الحديدة بأنه "مهم جدا".

وأوضح أنه يشمل انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في المحافظة.

وأضاف أنه "خلال الأربع السنوات الماضية، لم يتم الاتفاق على خطوة مثلما حصل في ملف الحديدة".

وأعلن اليماني، أنه سيتم إنشاء لجنة بإشراف الأمم المتحدة، تعمل على إنهاء الحصار في تعز، وفتح الممرات الآمنة هناك، وإنهاء ابتزاز الناس، وجعل حياتهم صعبة ومريرة".

وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في الملف الاقتصادي خلال مشاورات السويد، بسبب تعنت الحوثيين.

وقال اليماني، إن الطرف الحوثي "عرقل الاتفاق في الملف الاقتصادي الذي يتعلق بمعيشة الناس ومواردهم".

وأشار إلى أن الحوثيين يصرون على التحكم بالموارد في المناطق الخاضعة لسلطتهم.

وتابع سنعمل جادين على مدار الساعة من أجل أن يقبل الحوثيون بالاتفاقات الاقتصادية، بهدف دفع المرتبات.