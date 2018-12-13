مصر.. توقيف شخصين متهمين بتسهيل تصوير فيلم "فاضح" أعلى الهرم

القاهرة/ الخليج 365

أوقفت السلطات المصرية، الخميس، شخصين أحدهما يعمل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، إثر اتهامهما بتسهيل دخول سائح دنماركي وصديقته ليلا وتصوير فيلم "فاضح" أعلى الهرم الأكبر.

ووفق بيان لوزارة الداخلية أوردته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" مملوكة للدولة، "ألقت قوات الأمن، القبض على جمّال (صاحب ناقة) يعمل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، وفتاة أخرى".

وعزا البيان ذلك لـ"اتهامهما بتسهيل دخول سائح دنماركي وصديقته للمنطقة الأثرية ليلا، وتصوير فيديو فاضح أعلى الهرم".

وقبل 8 أيام، نشر مصور دنماركي شاب يدعى "أندرياس هيفيد" مقطعا مصورا مع صديقته أعلى الهرم الأكبر "خوفو"، عبر حساباته بمواقع التواصل، وصفته وسائل إعلام محلية بـ"الفاضح"، وأعلنت السلطات المصرية التحقيق في الواقعة.

وقال البيان إن المصور الدنماركي (33 عاما) قام بتسلق الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة صديقته الدنماركية "جوزفين سارة بالس" (20 عاما) وتمكن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.

وتابع أن "جهود البحث أسفرت عن تورط شخص يعمل جمال (صاحب ناقة) بالمنطقة الأثرية في مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات، يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل حصوله على 4 آلاف جنيه مصري (230 دولارا أمريكيا)، بالتنسيق مع فتاة تعرفت على السائحين الدنماركيين من خلال شبكة الإنترنت".

وأشار البيان إلى إحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ويحظر قانون حماية الآثار بمصر تسلق أهرامات الجيزة الثلاثة، التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

