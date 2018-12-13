تشاووش أوغلو: ينبغي حل الخلافات في ليبيا عبر مشاركة الجميع

أنقرة / نازلي يوزباش أوغلو / الخليج 365
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وجوب حل الخلافات في ليبيا بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات، وليس من خلال التدخل الخارجي.
جاء ذلك في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر" الخميس، تطرق خلالها إلى لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.
وقال جاويش أوغلو: "خلال اجتماعنا مع المشري جددنا دعمنا لضمان السلام والاستقرار في ليبيا".
وأضاف: "يجب حل الاختلاف في وجهات النظر من خلال مشاركة جميع الشرائح في طاولة المفاوضات، وليس عبر التدخل الخارجي".
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، وذلك منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي عام 2011.
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