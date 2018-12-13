شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إنتهاء التقديم بـ 3 أيام.. هنا كل ما تريد معرفته عن وظائف النقل والان مع التفاصيل

قالت وزارة النقل السعودية إنه يتبقى 3 أيام على انتهاء فترة التقديم على الوظائف القيادية الفنية والإدارية في الوزارة.

يشار إلى أن فترة التقديم محددة لمدة أسبوعين فقط، ابتداء من يوم الاثنين 25 ربيع الأول 1440هـ وحتى نهاية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 3 ديسمبر إلى 16 ديسمبر 2018.

وكانت أعلنت وزارة النقل عن وظائف قيادية ضمن (برنامج اكتشاف القادة)؛ بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تمكين الشباب السعودي الطموح.

ودعت من تتوفر لديهم القدرات لشغل مناصب قيادية بالوزارة للتقدم لهذه الوظائف، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات الذين ينطبق عليهم الوصف الوظيفي من خلال رابط الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، ويمكن زيارة موقع وزارة النقل لمزيد من التفاصيل: www.mot.gov.sa .

وأفادت الوزارة أن "برنامج اكتشاف القادة" يأتي ضمن برامجها لاختيار الكوادر المناسبة والمتخصصة للوظائف الفنية، محددة فترة أسبوعين للتقدم على هذه الوظائف، موضحة أن البرنامج يشمل مراحل لتقييم المتقدمين من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: القدرات والكفاءة والطموح. حيث أن عملية التقييم تتم بخطوات متسلسلة من خلال بوابة إلكترونية مخصصة، حيث يبدأ المتقدم بالتسجيل ثم باختيار الوظيفة التي يرغب بالتقديم عليها، ثم إجراء اختبار للقدرات والكفاءات، ثم التقييم شخصياً.

وذكرت الوزارة في بيانها أن من الشروط الواجب توفرها في المتقدم أن يكون لديه الطموح والقدرة على إنجاز الاعمال مع الخبرات المطلوبة في كل وظيفة من المناصب القيادية في مجالات التصميم وإدارة المشاريع والصيانة ومشاريع الطرق والخصخصة والاستثمار والسلامة.

وأكدت وزارة النقل أن هناك لجنة مشكلة من قياداتها وذوي الاختصاص ستراجع النتائج والموافقة على قائمة المجتازين النهائية، ثم يلي ذلك التواصل مع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لإنهاء الإجراءات حسب الأنظمة المتبعة.