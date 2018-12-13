شكرا لقرائتكم خبر عن تخص مسافرين.. قرصنة «معطيات حساسة» على موقع الخارجية الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان الخميس، أن “بيانات شخصية” لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن “معطيات حساسة”.

وكانت الوزارة فتحت منذ 2010 خدمة “أريان” التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة إلى الخارج بالتسجيل على الإنترنت خصوصاً للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم. وقال البيان إن “بيانات شخصية مسجلة” على هذه المنصة “سرقت” و”يمكن أن تُستخدم لغير أغراضها”.