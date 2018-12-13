رئيس برلمان الصومال بعد إطلاق سراحه: سنبحث عزل فرماجو

أكد محمد مرسل شيخ عبدالرحمن رئيس مجلس الشعب الصومالي (البرلمان)، عقب إطلاق سراحه، شرعية مقترح عزل الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو الذي تقدم به 92 نائباً برلمانياً.

وأوضح مرسل، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه "استلم المقترح الذي يحمل توقيع 92 نائباً بالمجلس لحجب الثقة عن الرئيس الصومالي في التاسع من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأضاف أن "المقترح المقدم لعزل رئيس الجمهورية ستتم مناقشته وفقاً للدستور واللوائح الداخلية للمجلس".

وكانت السلطات التنفيذية احتجزت رئيس مجلس الشعب الصومالي ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله بفيلا صومالي لاند قبل أن يتمكن النواب من كسر الحصار المفروض عليه ومعرفة مكان احتجازه.

ورفعت السلطات الأمنية احتجاز رئيس البرلمان الصومالي وسط انقسامات سياسية حادة تمر بها البلاد وعاصفة من الخلافات بين نواب البرلمان الرافضين لاحتجاز رئيس البرلمان الصومالي .

وبحسب مراقبين فإن حادثة احتجاز رئيس البرلمان الصومالي تعد سابقة خطيرة وتمثل انتهاكاً صارخاً للدستور الصومالي.

وكان مصدر خاص لـ"العين الإخبارية" أكد أن المجموعة التي أصدرت قرار وضع رئيس مجلس الشعب تحت الإقامة الجبرية تتبع المجموعات الأمنية التابعة للرئيس محمد عبدالله فرماجو، وعميل قطر فهد الياسين.

وتأتي هذه التطورات عقب رفض رئيس المجلس ونقضه قرار حل اللجنة المالية في مجلس الشعب، والتي كشفت تقاريرها عن فساد مسؤولين سياسيين بحكومة فرماجو وتبديدهم لما يقارب 42 مليون دولار.