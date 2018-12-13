ميركل: لا تغييرات على نص بريكست خلال القمة الأوروبية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، عن أملها في أن تتمكن بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق ينظم العملية لكنها استبعدت أن تطرأ أي تغييرات على نص بريكست خلال القمة الأوروبية، الخميس.



وقالت للبرلمان قبل يوم من قمة الاتحاد الأوروبي "لا نية لدينا لتغيير اتفاق الخروج (بريكست). هذا موقف مشترك بين الدول الـ27 الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي).. وفي هذا السياق، لا نتوقع أن تفضي النقاشات إلى أي تغييرات" في الاتفاق.. وأضافت أنها لا تزال "تأمل في خروج منظم" للندن من التكتل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت، أمس الثلاثاء، بعد محادثات في برلين مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها لا ترى أي إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاق بريكست.

كان مسؤول في حزب المحافظين قال إن عدداً من نواب الحزب توصلوا إلى إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وأضافت : "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس/أذار، لذا فأولى الإجراءات التي سأتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد بينما يطالبنا الناس بالمضي قدماً فيه".