شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل العراقية تنفى هروب نزلاء من أحد السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، أنباء هروب نزلاء من أحد السجون، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تشهد أعلى مستويات الضبط وبإشراف مشترك من القوات الأمنية المسؤولة على حماية أسوارها الخارجية.

ودعت الوزارة- فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "نينا"- وسائل الإعلام إلى توخى المصداقية فى نقل المعلومة، وبالأخص المتعلقة بملف السجون كونها تضر بأمن البلد بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الأخبار من مصدرها الرسمى فى الوزارة للابتعاد عن المعلومات الكاذبة والمفبركة.

يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت ليلة أمس، أنباءً عن هروب عدد من السجناء فى سجن سوسة بالسلمانية.