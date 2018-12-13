شكرا لقرائتكم خبر عن الامم المتحدة: الانسحاب الكامل للحوثيين من الحديدة خلال 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفا الصراع اليمنى إلى اتفاق الحديدة الذى ينص على عدة نقاط أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانيها الحديدة ، الصليف، رأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يوما، والانسحاب الكامل للحوثيين من المدينة فى المرحلة الثانية إى مواقع خارج حدود المدينة الشمالية خلال 21 يوما من الاتفاق ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، طبقا لما نقلت العربية.

شمل الاتفاق أن تقع مسئولية أمن مدينة الحديدة و موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن وفقا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونيه للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين الحوثيين .

كما يشمل الاتفاق على الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، و تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، و فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، و تعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانيها، و إزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانيها.

وقد ناقش وفد الحكومة الشرعية اليمنية خلال جولة مشاورات السلام فى السويد ستة ملفات أساسية