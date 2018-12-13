شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يلتقى الحوثيين فى السويد لأول مرة منذ بداية الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت اجتماعا مع الحوثيين على هامش محادثات السلام فى السويد، فى أول لقاء لوزير بريطانى مع الحوثيين منذ بداية الحرب فى 2014.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها على تويتر "اجتمع (هانت) فى السويد بالحكومة اليمنية ووفد الحوثيين للتأكيد على ضرورة مواصلة جميع الأطراف الجهود للوصول إلى حل سياسى. هذه أول مرة يجتمع فيها وزير بريطانى بمسؤولين حوثيين منذ اندلاع الصراع فى اليمن".