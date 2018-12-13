شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى باليمن: اتفقنا على الانسحاب الحوثى من ميناء ومدينة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودى باليمن أحمد آل جابر، إن الاتفاق الذى توصلت له مشاورات السويد ينص على انسحاب الحوثى من ميناء ومدينة الحديدة على أن تقوم السلطة المحلية بإدارة الميناء، حسبما أورد تليفزيون العربية.

وأشار إلى التوصل لاتفاق تبادل الأسرى الذى سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى ختام مشاورات السويد التى استمرت أسبوعا، إن اتفاق الحديدة سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية، كما تم التوصل لاتفاق بشأن مطار صنعاء .

وناقش وفد الحكومة الشرعية اليمنية خلال جولة مشاورات السلام فى السويد ستة ملفات أساسية تهدف لإنهاء الصراع فى اليمن، من أبرزها ملف الألغام التى زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

من جانبها طالبت الحكومة الشرعية بإلزام الميليشيات الحوثية بتسليمها لخرائط الألغام التى زرعتها على الأراضي اليمنية، وشددت على أهمية تشكيل فريق حكومى يعمل بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لنزع الألغام، الأمر الذى رفضته الميليشيات الحوثية.