زيارة جوتيريس تنعش ملفي الاقتصاد والمعابر في مشاورات السلام

فتح الإعلان عن حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ختام مشاورات السلام اليمنية في السويد، غدًا الخميس، شهية الوسطاء الأممين نحو تحقيق مزيدٍ من التقدم في ملفي الاقتصاد والمعابر بين وفد الحكومة والحوثيين.

وبدا واضحًا أن إعلان حضور الأمين العام للأمم المتحدة ختام مشاورات في ستوكهولم، غدًا، مؤشرًا على الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة لسير المحادثات والحث على إنجاحها، بحسب ما أكده وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي لمشاورات السويد مروان دماج، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء.





وأكد "دماج" تحقيق إنجاز ملموس في عدة ملفات في المحادثات الجارية في ستوكهولم، موضحًا أن ملفات الأسرى والاقتصاد والمطارات تتصدر هذا الإنجاز.

ورغم تأكيد دماج عدم تطرق مشاورات هذه الجولة لمسألة نشر قوات دولية في الحديدة، إلا أنه أوضح عن محاولات لإدارة الوضع الاقتصادي في الحديدة بطريقة مهنية؛ وبما يضمن تدفق الموارد وإيفاء التزام الدولة تجاه المؤسسات والمواطنين.

ولم يكتف "دماج" بهذه التصريحات المتفائلة بشأن الملف الاقتصادي فحسب؛ بل زاد: "مشاورات السويد قطعت شوطًا جيدًا في بعض الملفات وهذا أمر محفز علي استمرار المسار، ويمكننا الحديث عن تقدم جيد في المسار الاقتصادي ووضع البنك المركزي في الحديدة وإدارته من قبل المصرف المركزي في العاصمة المؤقتة عدن".



ومن المقرر، أن يجري جوتيريس محادثات مع وفدي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، قبل أن يلقي كلمة في جلسة الختام.





وأمس الثلاثاء، سلّم وفدا التفاوض في مشاورات السلام اليمنية، مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين، والمخفيين قسرا لدى مليشيات الحوثي، الذين سيفرج عنهم.

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية في قلعة جوهانسبيرج بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيا التابعة لإيران منذ ما يزيد على 4 أعوام.

يشار إلى أن هذه المشاورات حملت أول لقاء بين طرفي الأزمة، منذ أكثر من عامين، بعد انهيار آخر جولة من المحادثات في 2016.