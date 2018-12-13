"تقييم الحوادث" باليمن: التحالف استهدف مستودع أسلحة للحوثيين في الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن
قال الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية نفذت مهمة جوية على مستودع أسلحة تابع لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة، لوجود خطر يهدد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.
وأكد الفريق، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن "قوات التحالف قصفت هدفاً بصعدة كان يتحصن به مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي، ولم تستهدف مجمع منازل للاجئين في محافظة الحديدة".
ونفى الفريق تنفيذ قوات التحالف العربي أي مهمة جوية على الطريق الذي يربط مدينتي زبيد والجراحي في محافظة الحديدة، كما نفى استهداف حافلة في محافظة الحديدة، مؤكداً أن "استهداف القوات كان لشاحنة خفيفة ومسلحة بما يتفق مع قواعد القانون الدولي".
وأشار إلى أن "قوات التحالف لم تستهدف منزلاً في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، ولكنها استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي بما يتفق مع قواعد القانون الدولي".
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