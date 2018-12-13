العيسى: لقاء كبار العلماء المسلمين في مكة يبشر بمستقبل أكثر وعيا ضد التطرف

وصف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، مؤتمر "الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء"، المنعقد حاليًا بمكة، بأنه "لقاء استثنائي"، يسعى إلى تقريب الرؤى وتعزيز قيم الوحدة الوطنية.

وقال العيسى، في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، إن المؤتمر يمثل لقاء استثنائيا لكبار علماء الأمة الإسلامية في مكة المكرمة، موضحًا أنه يُبشر بمستقبل أكثر وعيًا في مواجهة التطرّف والإقصاء.

واعتبر العيسى أن مؤتمر الرابطة الإسلامية يمثل أيضًا لقاءً للحوار ونبذًا للتصنيف والإقصاء، لافتًا إلى أن غياب الحوار المنفتح بأدبه العالي يمثل أحد أسباب التداعيات السلبية حسب استطلاع تشخيصي أجرته الرابطة، مؤخرًا.

وحذر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي من أن "السجالات العقيمة بين المذاهب والطوائف بذارئع واهية عادت بمفاسد تفوق مصالحها المتوهمة"، منبهًا إلى أن "التهافت السلبي على الريادة الروحية في خصوص شأنها العلمي والفكري يمثل سببا رئيسيا للسلبيات".

يشار إلى أن أعمال المؤتمر افتتحها الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين. ويهدف المؤتمر إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي؛ حيث يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى أن المؤتمر سيقام على مدار يومي الأربعاء والخميس، بهدف إيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإنسانية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف.

ويسعى المؤتمر – بحسب العيسى – إلى جمع كلمة العلماء والدعاة وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين، ونشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وبحث مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف.