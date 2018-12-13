مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم بسلاح ناري في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية قتل إسرائيليان الخميس في هجوم بسلاح ناري بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، كما أعلن الجيش الاسرائيلي. وأكدت ناطقة باسم الجيش مقتل إسرائيليين إثنين بدون أن تؤكد معلومات أفادت أن الهجوم استهدف جنودا إسرائيليين. وجرح شخصان آخران، حسب فرق الإسعاف. ولم تعرف هويات القتيلين والجريحين أو المهاجمين على الفور. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شهود أنهم شاهدوا رجلا ينزل من آلية ويفتح النار ثم يلوذ بالفرار. ووقع هذا الهجوم على طريق يعبر الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.

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