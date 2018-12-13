بالصور| سقوط مصابين وانقلاب عربيتين.. تفاصيل تحطم قطار في تركيا

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قال التلفزيون التركي، اليوم الخميس، إن قطارا سريعا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفا إصابة عدد كبير من الأشخاص.
وأوضح المصدر أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا على معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى، واكتفى بالقول "أصيب عدد كبير من الركاب"، وتابع أن الحادث وقع في منطقة ينيماهال الحضرية في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وقالت قناة "سي.إن.إن ترك" إن القطار اصطدم بجسر ما أدى إلى انقلاب عربتين، وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.
وأظهرت لقطات فيديو عمال الطوارئ في موقع الحادث حيث حوصرت العربات تحت حطام المعدن المهترئ لممر علوي، وقالت قناة "سي إن إن ترك" إن القطار كان مسافرا بين العاصمة انقرة واقليم قونية بوسط تركيا، وفقا لـ"يورو نيوز". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
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