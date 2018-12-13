دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تخطط لتطوير مودم بنفسها لمنافسة كوالكوم والاستغناء عن إنتل

يبدو أن شركة آبل ستعمل أخيرًا على تطوير مودم هواتفها، لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرة الشركة في الهواتف الذكية بالاعتماد على نفسها وترك إنتل، وفي نفس الوقت منافسة كوالكوم في هذا المجال بعد المشاكل الكبيرة التي حصلت بينهما بداعي الاحتكار.

وبحسب موقع The Information، فإن آبل قامت بالإعلان عن وظائف تستهدف مهندسين تطوير رقاقات ” layer 1 cellular PHY chip“، ووفقًا للتقرير ستقوم الشركة بتعيين مهندس في سانتا كلارا وأخر في سان دييغو المكان الذي يقع فيه مقر كوالكوم.

وأردف التقرير أن آبل لا تريد العمل على تطوير مودم فقط، بل تسعى لاستخدامه في هواتف آيفون القادمة مما يتركها بعيدة من الاعتماد على إنتل في هذا المجال.

والحقيقة أنه بالرغم من الاعتماد على إنتل في تزويد مودم الهواتف، إلا أن الشركة وجدت نفسها في موقف صعب بمشاكلها مع كوالكوم، خاصة وأن الأخيرة تقدم مع معالجاتها مودم أفضل وأسرع، حيث أن معالج سنابدراغون 845 على سبيل المثال يوفر سرعة تنزيل 40% ورفع 20% أكثر من مودم إنتل في هواتف آيفون، وربما هذا ما جعل آبل تحاول خوض غمار صناعة المودم بنفسها.

التدوينة آبل تخطط لتطوير مودم بنفسها لمنافسة كوالكوم والاستغناء عن إنتل ظهرت أولاً على عالم التقنية.