دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: خدمة آبل المدفوعة للأخبار والمجلات تنطلق بداية 2019

بعد حديث موقع Bloomberg عن عزم شركة آبل إطلاق خدمة مدفوعة الاشتراك للاخبار والمجلات، ظهر تقرير جديد يتحدث عن إطلاق الخدمة الاخبارية في ربيع 2019 أي قبل الفترة المتوقعة، وذلك لسعي الشركة التركيز على خدماتها بشكل أكبر.

كانت الشركة قد استحوذت على خدمة الأخبار الرقمية Texture مدفوعة الثمن مارس الماضي بنية مبيتة لما تعتزم تنفيذه الشركة اليوم، فيما قال التقرير أن آبل تسعى لضم الصحف المشهورة كوول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وتجري معها المفاوضات وتود الدخول وتوسيع خدمتها بـ Texture بتصميم محتوى جديد لمجلتها.

فيما نوه التقرير إلى نقطة مفصلية في هذا الشأن؛ وهو تخوف ناشري الأخبار الأخريين من كم المنافسة الذي ستضيفه آبل في هذا المجال كونها تعرض أسعار منخفضة لكل ما يتم تداوله من أخبار بالإضافة لمحتوى المجلات في اشتراكاتها الشهرية وبملغ 10$، وهو ما سيؤثر على حصتهم السوقية في هذا المجال فلو أخذنا على سبيل المثال ستكون التكلفة أقل من اشتراك لمادة واحدة في جريدة نيويورك تايمز لبعض الحالات.

ووفقاً لمعاينة آبل لخطتها فإنها قادرة على تعويض الإيرادات التي ستفقدها من إنشاء محتواها والتخلي عن اشتراكات الناشرين لأعمالهم الخاصة، حيث قارنت الشركة وجهتها الحالية مع خدمتها الموسيقية التي تملك حوالي 60 مليون مستخدم حالياً، ولا يمكن تجاهل أن Texture اليوم تصل لأكثر من 200 جريدة من المصادر موثوقة الأخبار في مختلف المجالات.

التدوينة تقرير: خدمة آبل المدفوعة للأخبار والمجلات تنطلق بداية 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.