دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متجر قوقل بلاي يضيف خاصية التبرع للمؤسسات الخيرية

أتاحت قوقل عبر متجرها بلاي ستور خاصية جديدة تسمح من خلالها لمستخدمي نظام الأندرويد من التبرع للمؤسسات الخيرية وغير الربحية في الولايات المتحدة بكامل المبلغ المتبرع به ولعدد من الجميعات أبرزها الصليب الأحمر الأمريكي وأطباء بلا حدود في الولايات المتحدة واليونيسيف، فيما تخلت قوقل عن رسومها التقليدية البالغة 30% عند شراء أحد التطبيقات تماشياً مع برنامجها الجديد الذي أطلقت عليه “Giving Season on Play”.

وكانت قوقل في الماضي تتجنب السماح لمطوري التطبيقات من التبرع للمؤسسات الخيرية على بلاي ستور لعدد من الأسباب ترتبط بالضرائب وآلية ترتيبها وجبايتها وفرز القيمة الثابتة (30%) من الهبات التي يتم التبرع بها، حيث يتم خصم قيمة التبرعات من الضرائب المفروضة في الولايات المتحدة.

فيما قال مدير تطوير منتجات المتجر ماكسيم ماي أن العملية لن تقتصر على الولايات المتحدة فقط وسيتم تزويد المتجر بالخاصية في كل من كندا والمكسيك وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وايطاليا بالإضافة لتايوان واندونيسيا في الأيام القريبة القادمة، فيما يذكر أن آبل لجأت لطريقة مشابهة للتبرع عبر متجر البرامج في السنوات الماضية أثناء الكوارث الطبيعية التي أصابت الولايات المتحدة وبعض مناطق العالم الأخرى.

التدوينة متجر قوقل بلاي يضيف خاصية التبرع للمؤسسات الخيرية ظهرت أولاً على عالم التقنية.