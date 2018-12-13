دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تطلق دورتين تدريبيتين حول إعلانات الفيديو باللغة العربية

أعلنت شركة تويتر اليوم عن إطلاقها دورة تدريبية تعليمية باللغة العربية حول الفيديو اليوم، وتهدف الدورة إلى تعليم المهتمين في مجال التسويق الإلكتروني إلى فهم طبيعة وحلول إعلانات الفيديو عبر الشبكة، بجانب المزايا التي تقدمها وكيفية البدء بها، كما ستتبعها بدورة أخرى بهذا المجال.

وبحسب تويتر، توضح الدورة التدريبية الأولى “أسس إعلانات الفيديو على تويتر” ماهية منتجات إعلانات الفيديو على الشبكة، وكيفية مساعدة هذه الأنواع من الإعلانات في تحقيق أهداف التسويق. بجانب استعراضها للأسباب بكون الفيديو على الشبكة فريد من نوعه، وكيف توفر تويتر محتوى آمن للعلامات التجارية، وكذلك كيفية تحقيق الفيديو على تويتر وصولًا متزايدًا بالنسبة لمشترين إعلانات التلفزيون.

وستوفر الدورة محتوى قابل للتنزيل من احصائيات وقصص نجاح حول تسويق الفيديو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لدعم عملية التخطيط الإعلامي.

تشمل الدورة التدريبية الأولى العناصر التالية:

الفيديو على تويتر: المنظور الفريد الذي يجلبه جمهور تويتر إلى المنصة لفهم كيفية ملاءمة الشبكة ضمن نطاق عالم الفيديو محتوى الفيديو المتوفر على تويتر: ما يميز ناشرو الفيديو على تويتر وسلامة العلامة التجارية والشفافية الإطلاق باستخدام “العرض الأول”: أحد وسائل الإعلان التي تضع مقاطع الفيديو الترويجي للعلامات التجارية في قمة الخط الزمني لتويتر لمدة 24 ساعة الرعايات وإعلانات الفيديو أثناء البث: إعلانات استهلالية تسمح للمعلنين ببناء صلة العلامة التجارية من خلال موائمة رسائلهم مع المحتوى المتميز. إعلانات الفيديو المروج: أشكال الإعلانات المختلفة وحالات الاستخدام المناسبة لكل منها دراسات الحالة ونماذج خطط: أمثلة من العالم الحقيقي من مشترين لخدمات الإعلام

وتعليقًا على هذا الأمر، يقول برايدن أينزوين، رئيس القسم الرقمي والابتكار في “بوبليسيس ميديا” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أكمل الدورة التدريبية الأولى باللغة الإنجليزية: “توفر الدورة التدريبية حول أسس إعلانات الفيديو على تويتر، نظرة عامة رائعة على قدرات أحد أكثر المنصات شعبية وقوة في منطقة الشرق الأوسط، كما تمكنت من تناول مواضيع مثل فرص رعاية البرامج ذات الأفكار الأصلية والأشكال المؤثرة التي تركز على تحقيق الأهداف التسويقية للمعلنين مثل العرض الأول (الذي يضع مقاطع الفيديو الترويجية في أول منشورات الخط الزمني)، والأهم من ذلك اليوم، أنها سلطت الضوء بوضوح حول كيفية التعامل مع سلامة العلامة التجارية لجميع المعلنين. وتُعد الدورة طريقة فعالة لفهم الطرق المختلفة التي يمكن أن تستخدمها العلامات التجارية والوكالات على منصة تويتر لتحقيق طموحات المعلنين”.

أما الدورة الثانية، فمن المقرر أن تنطلق في الفترة القادمة، وستكون بعنوان “أسس حملات إعلانات الفيديو على تويتر” وستتضمن خطوات للمساعدة في تخطيط وتنفيذ حملات الفيديو، فضلًا عن تفاصيل حول إعداد الحملات وقياس النتائج وإعداد التقارير، بالإضافة إلى استكشاف الأخطاء واصلاحها وتحسينها.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى متاحة مجانًا باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط takeflight.twitter.com/ar، ويمكن الاستفادة منها عبر جميع الأجهزة، كما يمكن استكمالها خلال 30 دقيقة أو أقل، فيما ستكون الدورة الثانية متاحة في الأشهر القادمة وسيتم الإعلان عنها عند صدورها.

التدوينة تويتر تطلق دورتين تدريبيتين حول إعلانات الفيديو باللغة العربية ظهرت أولاً على عالم التقنية.