دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تعلن عن جهازين Notebook 9 Pen بقياس 13 بوصة و15 بوصة

كشفت شركة سامسونج الكورية عن تلميحات حول جهازي الحاسب المحمول Notebook 9 Pen الجديدين والذين يأتيان بنسخة 2-1، وسيكونان مع شاشة بقياس 13 بوصة وأخرى 15 بوصة لأول مرة بعد أن كانت النسخ السابق من هذا الطراز تأتي بشاشة بقياس 13 بوصة فقط. وتأتي تلميحات سامسونج قبل أسابيع قليلة من معرض CES في لاس فيغاس والذي سيشهد كشف كامل التفاصيل حول الجهاز.

وكما حدّثت الشركة قلمها الخاص بالهواتف الذكية مع نوت 9، فإن قلم حاسبها المحمول Notebook 9 Pen سيأتي بتحديثات مشابهة لتمكين المستخدم من القيام بعدة مهما من خلاله، فضلًا عن توفير سرعة مضاعفة بالعمل.

ووعدت سامسونج بأن يحمل الجهازان أحدث معالجات إنتل الجيل الثامن مع ذاكرة رام LPDDR3 وكذلك قرص PCIe NVMe SSD، بالإضافة إلى gigabit Wi-Fi، مع منفذين Thunderbolt 3، ومنفذ USB-C عادي، بجانب منفذ للسماعة والميكروفون وأخر لبطاقات الذاكرة الخارجية.

كما أن الجهازين من المحتمل أن يتأتيان مع معالج رسومات خارجي Nvidia GeForce MX150، وبطارية تقول الشركة أنها ستدوم حتى 15 ساعة، بعد أن كانت نسخة العام الماضي تدوم حتى 7.5 ساعة فقط، وهو ما يعني تطور كبير في هذه الناحية.

كما ذكرنا، ستكشف الشركة عن النسختين بشكل كامل في معرض CES 2019 السنوي في لاس فيغاس والذي يقام في يناير، وربما تكون هناك إضافات أخرى منها.

التدوينة سامسونج تعلن عن جهازين Notebook 9 Pen بقياس 13 بوصة و15 بوصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.