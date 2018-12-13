شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تتبنى عمليتى بركان وعوفرا فى الضفة.. وإسرائيل تغلق رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، اليوم الخميس، عمليتى بركان وعوفرا فى الضفة الغربية اللتين قتل فيهما إسرائيليان وجرح عدد آخر بجروح.

وجاء فى بيان لكتائب القسام "من عملية بركان البطولية إلى عملية عوفرا، تسطر كتائب القسام ملحمةً جديدةً فى صفحات مجد شعبنا"، مضيفة أنها "تزف بكل الفخر والاعتزاز إلى العلى شهيديها المجاهدين: صالح عمر البرغوثى، سليل عائلة البرغوثى المجاهدة، وبطل عملية عوفرا، وأشرف وليد نعالوة، بطل عملية بركان".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلى أنه أغلق مداخل رام الله مقر السلطة الفلسطينية وأرسل عددا من وحدات المشاة الإضافية إلى الضفة الغربية بعد هجوم قتل فيه إسرائيليان.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كورنيكوس أن "الإرهابى هرب بسيارة باتجاه رام الله التى أغلقت كل مداخلها ومخارجها". وأضاف "سننشر عددا من وحدات المشاة الإضافية فى الضفة الغربية لشن عمليات دفاعية وهجومية".