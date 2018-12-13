شكرا لقرائتكم خبر عن صائب عريقات: الرئيس عباس أعطى تعليمات بالتوجه لمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته بالتوجه إلى مجلس الأمن، لتفعيل قرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين والحماية الدولية لها، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولية التى أمامها قضية تطلب منها قرارا حول قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقال عريقات- فى تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس- أن التصعيد الإسرائيلى الأخير فى الأراضى الفلسطينية يأتى فى سياق مخطط احتلالى شامل لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطنى، مضيفا أن العالم يدرك مخططات نتنياهو الهادفة إلى تدمير حل الدولتين وفصل الضفة عن غزة وبالتالى تدمير المشروع الوطنى الفلسطيني.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس اليوم، سيبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيناقش التصعيد الإسرائيلى الأخير وما تواجهه القدس من اعتداءات وكذلك التحريض ضد الرئيس، إضافة إلى تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتم بحث العلاقة مع حركة حماس فيما يتعلق بملف المصالحة.

ولفت أمين سر اللجنة إلى أن هذه المسائل لابد من حسمها واتخاذ قرارات مصيرية فيها، مشيرا إلى أنه ستتم بلورة توصيات شاملة حول ما سيتم مناقشته فى اجتماع اللجنة التنفيذية على أن تقدم للرئيس واللجنة التنفيذية قبل نهاية الشهر الجاري.