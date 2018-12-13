شكرا لقرائتكم خبر عن الفرسان.. حاكم دبى وولى عهده فى منافسة بالخيول "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن عالم السياسة والمسئوليات المتراكمة فى إدارة شئون الإمارة، الملقاة على كاهلهما طوال الوقت، يحرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، وابنه، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، على التمتع ببعض اللحظات الخاصة وممارسة الرياضة والخروج فى رحلات الصيد وغيرها من الأمور الترفيهية التى لا يستغنى عنها أى شخص فى حياته للراحة ولو قليلًا من الضغوط اليومية.



الشيخ محمد بن راشد وولى عهده

وقد شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ابنه، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، سباقًا للخيول، حيث ظهرا الاثنين بجانب بعضهما على صهوة حصانين، بينما حمل كل منهما علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوالت التعليقات على الصور بالدعاء لحاكم دبى، وابنه، أن يحفظهما الله، إضافة إلى إبداء الإعجاب بلياقة الشيخ محمد بن راشد، وقدرته الهائلة على ممارسة تلك الرياضة.



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى



