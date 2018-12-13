شكرا لقرائتكم خبر عن توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، لمسافة محدودة على أطراف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار داخل حدود بلدة بيت لاهيا وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية دون إطلاق نار.

وتنفذ آليات الاحتلال عمليات توغل شبه يومية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

من ناحية أخرى قال محافظ القدس عدنان غيث "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تسعى من وراء كل هذه الانتهاكات التى تتعرض لها المدينة المحتلة وباقى المدن والقرى، لترحيل أهالى القدس وتنفيذ نكبة آخرى بمساندة وضوء أمريكى أخضر للضغط على القيادة من أجل القبول بأنصاف الحلول".

وأوضح غيث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال تسعى لتهويد المدينة المحتلة وإفراغها من أهلها من خلال القوانين العنصرية التى تفرضها باستمرار والتى كان آخرها مشروعا يقضى بتنفيذ أحكام حبس تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بحق كل مقدسى يعمل فى مؤسسات السلطة الوطنية.

وناشد محافظ القدس الأمتين الإسلامية والعربية للتدخل العاجل من أجل وقف مسلسل الإجرام المتواصل، والذى تنتهجه حكومة الاحتلال بحق المدينة المحتلة، مؤكدا على صمود أبناء الشعب الفلسطينى وأن النكبة لن تتكرر.

وكان المحافظ غيث قد أنهى قبل 5 أيام السجن المنزلى الذى فرضه الاحتلال عليه، فضلا عن الملاحقات المتواصلة له، واستمرار منعه من دخول محافظات الضفة، وغيرها من إجراءات للحد من نشاطه فى المدينة المقدسة.