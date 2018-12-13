هجوم عنيف على العرسان بسبب نقشهم للحناء.!

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الخليج 365 :
شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً كبيراً على بعض العرسان الذين نشرت صورهم وهم ينقشون حناء على أيديهم بطريقة أشبه بطريقة النساء .
استهجن عدد من رواد مواقع التواصل الفكرة وتم وصفها بغير الجميلة وإنها تنتقص من قدرهم كرجال ، لأن العرف جرى أن يزين العريس أياديه وأقدامه بالحناء العادية بلا أي نقش وفقاً للعادات والتقاليد السودانية التي تقضي بوضع الحناء للعريس حيث تقام له حفلة بهذه المناسبة بحسب صحيفة السوداني ، فيما قال آخرون إن بعض من أتبعوا الموضة والتقليعات الشاذة وأثاروا الجدل تخطوا الحدود الحمراء التي يرفضها المجتمع .
وأصبح الغالبية منهم يميلون للتجميل والتزيين أكثر من النساء أنفسهن .
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