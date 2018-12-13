عقد اجتماع مع د.شداد.. رئيس الفيفا يزور السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهد فندق فور سيزونز في العاصمة القطرية الدوحة انطلاق سمنار الفيفا لكرة القدم التنفيذية، والذي يشارك فيه رؤساء وسكرتيري الاتحادات الوطنية، وذلك صباح الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م، وتم من خلاله تقديم كلمة افتتاحية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتمت مناقشة عدد من المحاور المدرجة على طاولة السمنار الذي يتواجد فيه ممثلاً للسودان البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، والذي أفاد أنهم على هامش السمنار التقوا رئيس الاتحاد الدولي الذي دار حديث بينه والبروف شداد امتداداً للقاء السابق الذي جمعهما في روسيا إبان تنظيم كأس العالم 2018م، وأبان أبوجبل أن السويسري جيان انفانتينيو رئيس الفيفا أعرب عن سعادته بما سمعه من

البروف شداد عن سير العمل الكروي في السودان، والتفاعل الإيجابي للدولة مع برامج اتحاد كرة القدم، وذكر انفانتينيو أنه يتمنى زيارة السودان في أقرب فرصة، وعلى صعيد ذي صلة التقى ممثلو السودان بقادة الاتحاد الإفريقي وأكد البروف شداد لرئيس الكاف؛ المدغشقري أحمد أحمد أنهم في السودان جاهزون لاستقبال أي فعالية للاتحاد الإفريقي سواء إن كان اجتماعاً للمكتب التنفيذي، أو جمعية عمومية أو بطولة، وأكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أنهم التقوا بعدد من اتحادات سيكافا وبحثوا بعض الملفات الراهنة، مبيناًً أن اجتماعاتهم ستتواصل خلال أيام السمنار الذي يشهد تقديم محاضرات من مختصين في كرة القدم بشتى مناحي التطوير، وكذلك يتم الاستماع إلى إفادات بعض ممثلي الاتحادات الوطنية في عصف ذهني يتوقع أن يكون بلورة لأجندة الجمعية العمومية القادمة للكاف.