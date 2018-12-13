كابتن طيران سعودي يقوم برحلة جوية من الرياض ليلقي نكتة في مطار الخرطوم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشر كابتن طيران السعودي عبد الله الغامدي فيديو يظهر أحدى رحلاته الجوية عبر طيران شركة ناس السعودية من العاصمة السعودية الرياض الى مدينة الخرطوم ثم العودة من الخرطوم الى الرياض وكتب على الفيديو عنوان(الكابتن عبد الله الغامدي -رحلتي الى الخرطو معلومات فيها ممتعة) وأشار الغامدي بان الرحلة كانت في يوم عرفة الماضي.

وخلال الرحلة الجوية كانت الكاميرا تبين حالة الطائرة وهي تعبر السحب والغيوم في الاجواء السودانية وعند هبوطه في مطار الخرطوم قام الغامدي بالقاء نكتة وطرفة سودانية تقول: ( بان هناك دكتور سوداني كان يريد نقاش رسالته التي اعدها لنيل درجة الدكتوراة لكن المشرف الانجليزي لم يجيزها له موضحا بان الرسالة غير معترف بها فما كان من الدكتور السوداني الا ان رد عليه قائلا له : انا لا الومك على عدم اعترافك برسالتي لانك لم تعترف برسالة الرسول (ص) فكيف برسالتي).