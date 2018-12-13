فنانة تونسية تعلق على تعري الممثل السوري في "أيام قرطاج"

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اعتبرت الفنانة التونسية جميلة الشيحي أن لكل ممثل الحرية بأن يقوم بما يريد من أجل أن يعري الواقع، وسألت منتقدي الممثل لماذا لم ينتقدوا قطع رأس راعي غنم في تونس ووضعه في كيس بلاستيكي، من قبل جماعات إرهابية.
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وتابعت: "الممثل حر ليقوم بما يريد ليعري الواقع ويكشف المستور، لم أفهم في الواقع هذه الحملة التي تعرض لها مرعي".
وتساءلت الممثلة التونسية عن سبب اختفاء هؤلاء المنتقدين عن المواقع الاجتماعية، حين جرى قطع رأس راعي غنم في تونس ووضعه في كيس بلاستيكي، من قبل جماعات إرهابية.
وأضافت: "لماذا لم تخرجوا لتحتجوا على الفتيات اللواتي مارسن جهاد النكاح في سوريا، لماذا لا تنتقدون المصير الغامض الذي يلف قضية بلعيد والبراهمي، لماذا صمتم حين غرق الطفل إيلان وظهر مرميا على البحر".
وأثار مشهد تعري فنان سوري على خشبة المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، جدلا واسعا بين منتقد ومرحب.
وظهر الفنان الشاب، حسين مرعي، عار تماما، أثناء عرض مشهد من المسرحية السورية الألمانية "يا كبير"، ضمن فعاليات مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، بحسب "الأناضول".
وبقي الممثّل عاريا لمدة زمنية قاربت 20 دقيقة، مما جعل عددا من الجمهور يغادرون القاعة.
ودفع المشهد "الخارج عن المألوف" الذي استمر قرابة 20 دقيقة، عددا من الجمهور إلى مغادرة القاعة، وأثار جدلا وضجة كبيرة لدى الجمهور والنقاد، فيما رحب البعض الآخر واعتبره "فنا تعبيريا موجها".
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