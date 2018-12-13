بالصورة... سوزان مبارك تظهر في أحد الأماكن العامة

وأثارت الصورة الكثير من التعليقات المتناقضة، حيث وجد بعض المستخدمين في الصورة فرصة لتجديد انتقاد عهد الرئيس الأسبق مبارك، فيما تمنى لها آخرون دوام الصحة وطول العمر، وأعرب بعضهم عن افتقادهم لها.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ كانت قد أصدرت قرارا برفض تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على قرار سابق جمد أمواله.

وقرر الاتحاد الأوروبي في 2011، تجميد أرصدة مبارك، و20 شخصا من المقربين منه، بعد إجراءات قضائية مصرية تتعلق بتهم الاستيلاء على أموال عامة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".