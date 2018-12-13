باكستان تترقب زيارة وفد برلماني روسي

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موسكو — سبوتنيك. وقال مانديواله لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 13 ديسمبر / كانون الأول الجاري: "لقد قمنا بتوجيه دعوة لعضو مجموعة الصداقة، إيغور موروزوف، مجلس الاتحاد الروسي.

سيعقب ذلك زيارة الوفد الباكستاني إلى روسيا، ونتوقع أولا زيارة الوفد الروسي، وأعتقد أن الوفد سيزور باكستان في مطلع العام المقبل.

وتابع: "أتوقع أن زيارات الوفدين ستكون في عام 2019".

كما أشار المسؤول إلى التقدم الذي تم إنجازه من خلال تبادل الوفود البرلمانية مع روسيا الاتحادية.

وكان مانديواله زار موسكو هذا الأسبوع، وشارك في المؤتمر الدولي "دور البرلمانات في العالم الحديث"، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي.