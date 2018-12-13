الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "العنف" بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، إسرائيل، مسؤولية "العنف" الحاصل في الضفة الغربية.

وقالت في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "مسلسل التحريض والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، وغياب أفق السلام، أدى إلى هذا المسلسل المرفوض من العنف الذي ندينه ونرفضه، والذي يدفع ثمنه الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي)".

وأضافت:" سياستنا الدائمة هي رفض العنف والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وضرورة وقف التحريض، وعدم خلق أجواء تساهم بتوتير الوضع".

وأكدت أن موقف الرئيس محمود عباس الدائم يتمثل في "إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".

ويسود التوتر الشديد، الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي، أمس واليوم، 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وفيما يبدو أنه رد على قتل الفلسطينيين الثلاثة، شن مجهولون، هجوما ظهر اليوم الخميس، أسفر عن مقتل إسرائيلييْن اثنين، وإصابة آخريْن، بجروح خطيرة، شرق مدينة رام الله(وسط).

وقرر الجيش الإسرائيلي فرض حصار على مدينة رام الله، في أعقاب الهجوم، وبدأ في حملة تفتيش عن منفذيه.