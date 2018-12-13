وقفة في غزة تنديدا بقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في الضفة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، الخميس، في وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها "القوى الوطنية والإسلامية"، في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، أعلام فلسطين ولافتات تدين قتل الفلسطينيين.

وقال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لوكالة "الخليج 365": "الفصائل تستنكر الجريمة البشعة والإعدام بدم بارد لثلاثة مناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية".

وأكد أبو ظريفة أن "الحق في مقاومة الاحتلال هو حق مكفول وفق القوانين والأعراف الدولية".

وشدد على أن ما حدث ينقل "رسالة للعالم على أن ما تمارسه إسرائيل هو الوجه البشع للإرهاب".

واستكمل قائلا: "هناك تصميم وإصرار على المضي قدما بكل أشكال المقاومة لمواجهة الاحتلال".

وطالب أبو ظريفة القيادة الفلسطينية بالرد على تلك الجريمة من خلال "وقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل)، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ومحاسبتها على جرائمها في محكمة الجنايات الدولية".

كما طالب الدول العربية بوقف "التطبيع مع إسرائيل وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في وجه الاحتلال".

بدوره، قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن "ملاحقة واغتيال المقاومين لن يكسر من إرادة المقاومة الفلسطينية، وطالما بقي الاحتلال ستبقى المقاومة".

واعتبر شهاب في حديث خاص لوكالة "الخليج 365"، قتل الفلسطينيين الثلاثة بالضفة الغربية "جريمة إسرائيلية تطلبت ردا من الفلسطينيين (...) كما أنه قرار سياسي على حساب الدم الفلسطيني لتسجيل نقاط سياسية لصالح حكومة بنيامين نتنياهو".

ومنذ مساء أمس، قتل الجيش الإسرائيلي (في حوادث منفصلة) الفلسطينيين الثلاثة، صالح البرغوثي، وأشرف نعالوة، ومجد مطير، بدعوى تنفيذهم عمليات طعن وإطلاق نار ضد جنود ومستوطنين.