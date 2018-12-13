الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الخميس، مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم نفذه فلسطينيون شرقي المدينة أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية دهمت مدينة البيرة (الملاصقة لمدينة رام الله)، وشرعت في عملية تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين، وتفتيش منازل ومركبات.

وأضاف الشهود أن الاقتحام شمل عددا من أحياء المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، في عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم شرق مدينة رام الله.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، إن قوات الجيش فرضت طوقا أمنيا شاملا على رام الله في أعقاب العملية.

وأضاف: "يتم تنفيذ أعمال فحص شاملة في مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى تعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية بعدة كتائب إضافية".

يأتي هذا الحادث بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، بدعوى تنفيذهما هجومين ضد مستوطنين، وقع الأول الأحد الماضي، والثاني في أكتوبر / تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل الفلسطيني صالح عمر البرغوثي، بزعم أنه أحد منفذي هجوم على مستوطنة "عوفرا" الأحد الماضي، كما قتل أشرف نعالوة الذي يطارده منذ نحو 9 أسابيع، لتنفيذه هجوما في مستوطنة "بركان"، أسفر عن قتل وجرح مستوطنين.