الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة رام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، مداخل مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بالحواجز العسكرية، عقب هجوم نفذه فلسطينيون شرقي المدينة، أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين بجراح خطيرة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز بيت أيل العسكري المقام على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، ومنع مرور المركبات الفلسطينية.

وأضاف الشهود أن قوات أخرى من الجيش الإسرائيلي نصبت حواجز عسكرية على طرق "عين سينا"، و"بيرزيت"، المؤدية إلى مدينة رام الله.

وأعلنت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، أن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله.

ولاحقا، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل اثنين من المصابين.

من جانبه، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مطلق النار ترجل من سيارة، وأطلق النار على الإسرائيليين من مسافة قريبة، وفر من المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، إنه تلقى معلومات أولية عن عملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، بدعوى تنفيذهما هجومين ضد مستوطنين، وقع الأول الأحد الماضي، والثاني في أكتوبر / تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل الفلسطيني صالح عمر البرغوثي، بزعم أنه أحد منفذي هجوم على مستوطنة "عوفرا" الأحد الماضي، كما قتل أشرف نعالوة الذي يطارده منذ نحو 9 أسابيع، لتنفيذه هجوما في مستوطنة "بركان"، أسفر عن قتل وجرح مستوطنين.