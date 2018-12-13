أسعار_النفط ترتفع مع مؤشرات على انحسار التوترات التجارية الأمريكية الصينية

الخليج - واس ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة (07:33 بتوقيت جرينتش) 60.36 دولار للبرميل بارتفاع 21 سنتاً أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولار للبرميل بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2%.

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