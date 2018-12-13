عيار 24 يسجل 150.30 ريال.. تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الخميس

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 150.30 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 137.78 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 131.52 ريال. أما أسعار الذهب عيار 18 فسجلت 112.73 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.68 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 75.15 ريال. وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب فسجلت 4,674 ريالاً، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,052 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 150,303 ريالات.

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