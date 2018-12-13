شكرا لقرائتكم خبر عن عون: نتائج جهود تشكيل حكومة ستظهر خلال اليومين المقبلين والان مع التفاصيل
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:56 مالسعودية نيوز
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الجهود لحل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.وبعد 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، تدخل عون في العملية وحذر من كارثة إذا باءت جهوده بالفشل.
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