شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند» يتيح استقدام سائقين خاصين من «بيرو».. تعرَّف على التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: كشف موقع “مساند” لاستقدام العمالة المنزلية عن إتاحة الاستقدام من دولة البيرو في أمريكا اللاتينية، لمهنة سائق خاص. وأوضحت إعلانات مكاتب للاستقدام بكل من حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ومحافظة القريات بمنطقة الجوف، إتاحتها الاستقدام لمهنة سائق خاص من دولة البيرو. وبحسب إعلانات المكاتب فإن تكلفة الاستقدام تتراوح بين 2500 إلى 3000 ريال، وأن مدة الاستقدام 60 يوماً.

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